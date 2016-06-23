Амстердам, 24 июня, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Бывший тренер национальной сборной России по футболу, голландский специалист Гус Хиддинк выразил желание вновь тренировать российскую команду и подготовить её к домашнему чемпионату, который пройдёт в 2018 году.

Ольга Степиньш Гус Хиддинк

«Если я могу чем-то помочь, то я это сделаю», — заявил Хиддинк в интервью голландскому телеканалу NOS.

По словам тренера, Россия сегодня находится «в очень непростой ситуации и в спортивном плане, и в плане имиджа». «Спорт же, пусть меня и сочтут идеалистом, может помочь улучшить имидж страны на мировой арене», — отметил он.

Напомним, Гус Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда добилась самого крупного успеха — дошла до полуфинала Евро-2008, завоевав бронзовую медаль, однако пройти в финал чемпионата мира 2010 года не смогла.

Как передавало ИА REGNUM, сборная России вылетела с чемпионата Европы-2016 во Франции, заняв последнее место в своей группе с одним очком. Российские футболисты сыграли вничью с командой Англии со счётом 1:1 и проиграли сборным Словакии и Уэльса со счётом 1:2 и 0:3 соответственно.