Ереван, 24 июня, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ считают важным участие Нагорного Карабаха в переговорах по урегулированию конфликта, заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта Джеймс Уорлик.

Photolure.am Сопредседатели Минской группу ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта

«Важно, чтобы позиция народа Нагорного Карабаха была представлена. Поэтому сопредседатели регулярно встречаются с де-факто властями Нагорного Карабаха», — сказал Уорлик в интервью Аysor.am.

«Мы должны решить, как наилучшим образом обеспечить голос народа Нагорного Карабаха в рамках всеобъемлющего решения», — добавил он.

Ранее подобную позицию высказывал также сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

Констатировав, что на нынешнем этапе карабахцы в переговорах формально не участвуют, российский дипломат заявил: «Однако этой теме уделяется много внимания в ходе встреч сопредседателей и в Армении, и в Азербайджане, и в Нагорном Карабахе. Полагаю, что на определенном этапе, к примеру, после достижения рамочной договоренности, будет предусмотрена возможность того, чтобы они смогли вернуться за стол переговоров».

О необходимости возвращения карабахской стороны за стол переговоров не раз заявляли также власти Нагорного-Карабаха.

20 июня премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что неконструктивный подход Азербайджана в вопросе восстановления формата полноценного участия НКР в переговорном процессе постоянно затягивает окончательное урегулирование карабахского конфликта. «Без непосредственного и полноценного участия карабахской стороны не может быть достигнут какой-либо успех, так как решается непосредственно вопрос Карабаха и население Карабаха должно дать согласие на окончательный вариант урегулирования конфликта», — сказал Арутюнян.

Возможно, одной из тем во время предстоящего визита председателя ОБСЕ, главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Карабах также станет возвращение Карабаха за стол переговоров.

О том, что Штайнмайер готов посетить регион, 23 июня сообщила пресс-служба организации.

Как следует из сообщения, которое цитирует РИА Новости, Штайнмайер обсудил с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ карабахское урегулирование в Берлине.

«Штайнмайер приветствовал недавние улучшения в поддержании режима прекращения огня. Участники встречи согласились, что устойчивый режим прекращения огня и возвращение к политическим переговорам остаются незаменимыми. В ходе сегодняшних переговоров также были обсуждены возможные дальнейшие шаги по достижению урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также планы предстоящего визита Штайнмайера в регион», — говорится в заявлении по итогам встречи.