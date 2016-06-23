США: «Важно участие Нагорного Карабаха в переговорах»
Ереван, 24 июня, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ считают важным участие Нагорного Карабаха в переговорах по урегулированию конфликта, заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта Джеймс Уорлик.
«Важно, чтобы позиция народа Нагорного Карабаха была представлена. Поэтому сопредседатели регулярно встречаются с де-факто властями Нагорного Карабаха», — сказал Уорлик в интервью Аysor.am.
«Мы должны решить, как наилучшим образом обеспечить голос народа Нагорного Карабаха в рамках всеобъемлющего решения», — добавил он.
Ранее подобную позицию высказывал также сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.
Констатировав, что на нынешнем этапе карабахцы в переговорах формально не участвуют, российский дипломат заявил: «Однако этой теме уделяется много внимания в ходе встреч сопредседателей и в Армении, и в Азербайджане, и в Нагорном Карабахе. Полагаю, что на определенном этапе, к примеру, после достижения рамочной договоренности, будет предусмотрена возможность того, чтобы они смогли вернуться за стол переговоров».
О необходимости возвращения карабахской стороны за стол переговоров не раз заявляли также власти Нагорного-Карабаха.
20 июня премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что неконструктивный подход Азербайджана в вопросе восстановления формата полноценного участия НКР в переговорном процессе постоянно затягивает окончательное урегулирование карабахского конфликта. «Без непосредственного и полноценного участия карабахской стороны не может быть достигнут какой-либо успех, так как решается непосредственно вопрос Карабаха и население Карабаха должно дать согласие на окончательный вариант урегулирования конфликта», — сказал Арутюнян.
Возможно, одной из тем во время предстоящего визита председателя ОБСЕ, главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Карабах также станет возвращение Карабаха за стол переговоров.
О том, что Штайнмайер готов посетить регион, 23 июня сообщила пресс-служба организации.
Как следует из сообщения, которое цитирует РИА Новости, Штайнмайер обсудил с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ карабахское урегулирование в Берлине.
«Штайнмайер приветствовал недавние улучшения в поддержании режима прекращения огня. Участники встречи согласились, что устойчивый режим прекращения огня и возвращение к политическим переговорам остаются незаменимыми. В ходе сегодняшних переговоров также были обсуждены возможные дальнейшие шаги по достижению урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также планы предстоящего визита Штайнмайера в регион», — говорится в заявлении по итогам встречи.