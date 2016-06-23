София, 24 июня, 2016, 00:02 — ИА Регнум. В ближайшие время конкретным лицам будут предъявлены обвинения по делу, связанному с прекращением строительства АЭС «Белене» в Болгарии. Об этом заявил главный прокурор страны Сотир Цацаров на заседании парламентской комиссии по правовым вопросам, передаёт болгарское издание «Дневник».

atominfo.bg АЭС «Белене»

Цацаров напомнил, что в 2013 году в прокуратуру поступил сигнал от депутата Ивана Иванова, ныне возглавляющего Государственную комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов (КЕВР), о том, что после решения парламента Болгарии о приостановке строительства АЭС «Белене» платежи по проекту продолжали осуществляться.

«После решения Министерского совета, подтверждённого Народным собранием, платежи по проекту АЭС «Белене» продолжились. В скором времени появятся лица, которые будут привлечены к ответственности», — сказал Цацаров, уточнив при этом, что к решению арбитража в пользу российской стороны это никакого отношения не имеет.

Каких-либо подробностей, в отношении кого могут быть возбуждены дела, главный прокурор Болгарии не привёл.

Как передавало ИА REGNUM, Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве 14 июня обязал Национальную энергетическую компанию Болгарии выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро в связи с прекращением реализации проекта АЭС «Белене». Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек. Вынесенный вердикт является окончательным.

Напомним, в 2005 году в Болгарии был объявлен тендер на завершение строительства атомной электростанции в 3 километрах от города Белене на севере страны, которое было остановлено в 1990 году. Его выиграло российское ЗАО «Атомстройэкспорт». В 2007 году европейские проверяющие признали российский проект соответствующим всем современным техническим требованиям. В январе 2008 года стороны подписали договор о строительстве электростанции. Однако после прихода к власти в республике партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») проект застопорился, а в марте 2012 года правительство Бойко Борисова приняло решение «заморозить» строительство АЭС «Белене».

В январе 2013 года в стране прошёл национальный референдум по судьбе АЭС «Белене». На вопрос «Должна ли развиваться атомная энергетика в Болгарии посредством строительства новой атомной электростанции?» положительно ответили 61,5% проголосовавших. Решение референдума не было юридически обязательным, поскольку явка избирателей не превысила 60%. Тем не менее, был преодолён минимальный порог в 20%, что обязало Народное собрание Болгарии рассмотреть вопрос о строительстве АЭС. На заседании парламента 114 голосами депутатов против 40 было приняло решение об отказе от реализации проекта.

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