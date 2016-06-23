Эвьян-ле-Бен, Франция, 23 июня, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Участие травмированного защитника сборной Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу под вопросом, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

newlifehugo.org Футбол

Жером Боатенг испытывает проблемы с икроножной мышцей, сообщил тренер-ассистент Маркус Зорг. Медицинский персонал старается изо всех сил, чтобы к матчу со Словакией поставить на ноги «бастиона» немецкой обороны.

Тем временем, по словам Зорга и второго ассистента Томаса Шнайдера, длительное время травмированный капитан «бундестим» Бастиан Швайнштайгер может выйти в стартовом составе 26 июня.