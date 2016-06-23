Москва, 23 июня, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Министерство юстиции Российской Федерации не получало никакого запроса из Киева о передаче осужденного в России украинца Станислава Клыха. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

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Ранее сегодня первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова заявила, что украинский Минюст направил в Россию запрос на выдачу гражданина Украины Клыха в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц.

Однако в российском Минюсте заявили, что подобный запрос из Киева не поступал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд в Грозном признал виновным Клыха, который является участником украинской националистической организации УНА — УНСО (организация запрещена в РФ), в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Чечни в 1994—1995 годах.

По данным следствия, Клых входил в банду под названием «Викинг», в которую также вошли участники УНА — УНСО Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Александр Малофеев и другие лица. Руководил бандой Александр Музычко.