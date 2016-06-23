Вашингтон, 23 июня, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поприветствовал решение Верховного суда об иммиграции, передает Reuters.

2.bp.blogspot.com Аплодисменты

Вердикт суда сорвал план президента Барака Обамы, пытавшегося оградить тысячи нелегальных мигрантов от депортации.

«Сегодняшнее решение Верховного суда заблокировало одно из самых неконституционных действий, когда-либо предпринятых президентом» США, заявил миллиардер Трамп.