Париж, 23 июня, 2016, 22:58 — ИА Регнум. По всей Франции сегодня, 23 июня, прошли массовые манифестации против намерений правительства Пятой Республики провести либерализацию трудового законодательства. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает AFP.

sapo.pt Протест французов

В одном только Париже акция протеста собрала более 60 тысяч человек по данным профсоюзов. Полиция, однако, утверждает, что протестующих было только 20 тысяч. В любом случае недовольство либеральной реформой социалистического правительства сохраняется.

Напомним, власти Франции долго колебались прежде чем разрешить эти акции протеста. Подобные акции две недели назад закончились массовыми столкновениями с полицией и погромами.

Однако под давлением общественности власти вынуждены были разрешить акции протеста. Были приняты повышенные меры безопасности, которые позволили избежать беспорядков.

Кроме Парижа акции протеста прошли в Бордо, Лионе, Марселе, Ренне и Тулузе. Новые манифестации могут пройти уже на следующей неделе.