Москва, 23 июня, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) поставил точку в вопросе под каким флагом могут выступать российские легкоатлеты, которых Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) может допустить до Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МОК сегодня, 23 июня.

Флаг России

Напомним, ранее сегодня IAAF заявила, что может допустить отдельных российских легкоатлетов до Олимпиады в Рио, если они докажут свою непричастность к допинговому скандалу в российском спорте.

Уточнялось, что такие спортсмены должны будут подать заявку на участие в Играх не позднее чем за две недели до последнего дня подачи заявок на Игры — 18 июля, то есть до 4 июля. При этом IAAF настаивает, что российские спортсмены должны выступать под нейтральным флагом.

Предполагается, что после одобрения от IAAF российские легкоатлеты должны будут получить приглашение от МОК. При этом заявки в МОК направляет Олимпийский комитет России (ОКР).

В итоге в МОК заявили, что российские легкоатлеты будут выступать на Олимпиаде только под российским флагом.

«На Олимпийских играх все российские спортсмены, в том числе и легкоатлеты, кого допустит IAAF, будут от ОКР. Таким образом, они будут выступать под флагом России», — сказано в заявлении МОК.