Чебоксары, 23 июня, 2016, 22:13 — ИА Регнум. В Чувашии проходит Чебоксарский экономический форум, который в этом году посвящён «новым точкам роста» экономики регионов России. На пленарном заседании от региональной экономики переходили к федеральной повестке дня и обратно, затрагивая по пути обсуждения мировые процессы. Говорили о 4-миллионной армии безработных к 2025 году, критериях эффективности управления регионами, влиянии обвала рубля на экспорт и импортозамещение, о возобновлении роста экономики в 2017 году и выясняли, почему на региональные форумы «силком надо затягивать», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM После выступления главы Чувашии Михаила Игнатьева

В работе Чебоксарского экономического форума принимают участие более 1 тыс. человек, в числе гости из Италии, Великобритании, Германии, Аргентины, Казахстана, Японии, Швейцарии. Это 9-й по счёту форум, который традиционно проходит в Чувашии в рамках празднования 24 июня Дня Республики. Впервые пленарная часть, которая открывает форум, прошла в формате делового завтрака: всех участников рассадили за празднично украшенные столы, подав специальное меню. С одной стороны столов гости смотрели на большой монитор и наблюдали за трансляцией заседания, с другой стороны открывался прекрасный вид на недостроенный отель «Сувар», отметивший в этом году 10-летие со дня начала стройки.

По поводу нового формата мероприятия съехидничал глава экономического комитета Госдумы, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков. «Пользуясь возможностью», парламентарий пожелал «всем приятного аппетита» и публично обратился к главе Чувашии Михаилу Игнатьеву с предложением приглашать на завтрак «пораньше, так как многие пришли поевшие».

— Смотрю, все сидят. Или надо было поставить напиток ещё один, чтобы закусывали, — дерзил парламентарий.

— Прямо с утра? — тут же среагировал модератор заседания, генеральный директор Finjecto Антон Хреков.

— Ну не едят люди, товар пропадает, — заметил Аксаков, видимо, намекая, что в условиях непростой экономической ситуации в Чувашии подобные бюджетные траты могут выглядеть вызывающе.

Впрочем, судя по выступлению Михаила Игнатьева, с экономической точки зрения в Чувашии — благополучно. Статистика говорит о росте промышленного производства и сельского хозяйства. И особая гордость властей — шестое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, о чём вещали развешанные на форуме плакаты, и не раз говорилось на пленарном заседании. У скептиков даже сложилось ощущение, что сегодня это пока единственное, чем республика может козырнуть перед гостями.

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От одного взятого региона перешли к региональным экономическим аспектам в целом. Об особенностях текущего кризиса и новых ресурсах рассказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов НП «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» Дмитрий Белоусов. По его словам, «сейчас мы живём за счёт того разгона, который взяли в предыдущие годы», и «явно закончили тот режим, в котором жили». Новые ресурсы, по мнению эксперта, — «это в основном модернизация конкретных производств, модернизация средних компаний — соответственно это рост региональный».

В новых экономических условиях крайне остро будет стоять проблема трудоустройства. Эксперт подчеркнул, что «население не хочет жить бедно и, с другой стороны, баланс труда такой, что нет избытка занятости». По его словам, до 2025 года предстоит высвободить почти 4 млн трудоспособного населения, частично безработица будет снята из-за «ухудшения демографической ситуации». «Соответственно, задача для регионов, с одной стороны, — создание условий перетока занятых между секторами. С другой стороны, если мы не хотим разнести нашу экономику и социалку вместе, то нужно 2,5 млн человек за 10 лет трудоустроить на малых предприятиях. Это чисто региональный мандат», — отметил Дмитрий Белоусов.

Ещё одна ключевая задача для регионов — привлечение инвестиций в экономику. По этому показателю можно оценивать «эффективность управления регионом», считает завлабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Он обратил внимание на то, что хотя Чувашия в рейтинге инвестиционной привлекательности входит в десятку лидеров, но при этом объём инвестиций в республике сокращается. Эксперт объяснил это тем, что «регион сталкивается с проблемами, которые могут быть решены только на общероссийском уровне».

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«Каковы проблемы большинства российских регионов Российской Федерации, даже не исключая таких успешных и богатых, как Москва? Это устаревшая промышленная база, высокая степень износа оборудования, низкая инновационная активность, отставание в технологической модернизации производства, что делает продукцию неконкурентоспособной на внешних рынках», — считает Колганов.

Особое внимание было уделено экспорту. Дмитрий Белоусов высказал мнение, что обвал курса рубля «отчасти содействовал поддержке экспорта в самый первый раз, в 1998 году», но «каждая следующая коррекция для предприятий всё менее выгодная», так как «и у нас, и в общем в мире предприятия всё сильнее садятся на импортные комплектации, на импортные сырьё». Металлурги «от этой ситуации в общем выиграли», «нефтяникам обвал рубля помог удержаться на очень плохой рентабельности», а в машиностроении «фактически обменялись раз на раз»: «У них подешевле продукция, но зато возросла стоимость комплектации, и подорожали валютные кредиты».

В качестве примера эксперт привёл ситуацию на концерне «Тракторные заводы» в Чувашии. «Концерн «Тракторные заводы», имеющий нормальный продукт, в общем мог бы жить. Он упал из-за того, что набрал валютных кредитов — спасибо обвалу рубля. В этом смысле это отчасти работает на импортозамещение, но в плане поддержки экспорта — тут ситуация гораздо более жёсткая. Система поддержки — это кредитование и страхование, две вещи. Мы её примерно создали в стране где-то на четверть — вот весь потенциал, три четверти не добрали», — сказал Дмитрий Белоусов.

Прогнозировать о том, каким будет курс рубля, не решился никто из экспертов. Исполнительный директор Российско-Британской торговой палаты Алан Томпсон полушутя-полусерьёзно заметил, что когда его спрашивают, какой будет курс рубля к концу года, он «всегда» отвечает, «что даже если бы об этом знал, то ни в коем случае не сказал».

Прогнозные комментарии если и звучали, то касались краткосрочного периода развития российской экономики. По мнению главы постоянного представительства МВФ в России Габриэль Ди Белла, в 2016 году экономика в стране стабилизируется, а в 2017 году «произойдёт возобновление роста». В следующем году ожидается рост «примерно на 1%» и «дальнейшее снижение инфляции ожидаем». Эксперт подчеркнул, что «модель роста, основанная на ценах на нефть, себя исчерпала», поэтому «необходимо абстрагироваться от цен на нефть и не зависеть от них».

Андрей Колганов, возвращаясь к Чувашии, обратил внимание на то, что в республике в структуре инвестиций банковские кредиты составляют «всего 8%». «Нетерпимо низкий уровень. И это объясняется тем, что эти отрасли не могут предоставить банкам условия прибыльного вложения кредитных ресурсов при существующей ставке процента», — уверен эксперт.

На что Антон Хреков заметил, что ряд экспертов считают ставки по кредитам «запретительного характера, особенно для обрабатывающей промышленности». И обратился к депутату Анатолию Аксакову с вопросом об импортозамещении, поинтересовавшись, «так ли нужно на него молиться». Парламентарий отметил, что Россия должна создать «мощную индустриальную базу, а это как раз означает в том числе импортозамещение».

Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич подчеркнул, что «шатает не только Россию, весь мир шатает». И выразил уверенность в том, что «именно в регионах экономический рост должен быть», поэтому его и «занесло» в Чебоксары. «На питерский форум все поехали — всё наше руководство, все министры, а на региональные форумы почему-то силком надо затягивать», — констатировал эксперт.

Отметим, что в ходе пленарного заседания провели два интерактивных опроса. Примечательно, что на вопрос о том, на чём должна фокусироваться в первую очередь социально-экономическая политика, ведущий сначала озвучил борьбу с коррупцией. Впрочем, потом выяснилось, что модератор ошибся и перепутал строки — в результате коррупция переместилась на вторую строчку, уступив первенство «развитию науки и новых технологий». Наблюдатели сочли это символичным для Чувашии, которую последние годы сотрясают коррупционные скандалы.