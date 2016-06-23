Варшава, 23 июня, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Предстоящий саммит в Польше должен подать «месседж» странам НАТО о том, что они в первую очередь должны рассчитывать на свои армии и оборону. Такого мнения придерживается председатель Военного комитета Альянса Петр Павел.

Кукрыниксы. «Прикрываются союзниками». 1966

В интервью Associated Press четырехзвездный генерал заявил, что НАТО обладает «силой и решимостью справляться с вызовами, представляемыми Россией». Однако первыми на кризис будут отвечать армии тех стран, которые столкнулись с угрозами.

«Оборона в соответствии с договором НАТО начинается со стран … Статья 3 говорит о необходимости для каждой страны сделать все, что в ее силах, чтобы обеспечить свою оборону», — отметил Павел.

«В случае кризиса … первой будет действовать страна, которая затронута (им)», — добавил генерал-полковник чешской армии.