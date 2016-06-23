Москва, 23 июня, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию о гибели российских военнослужащих в сирийской провинции Ракка. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 23 июня, на официальной странице российского военного ведомства в американской социальной сети Facebook.

Флаг министерства обороны Российской Федерации

Напомним, ранее сегодня, террористическая группировка «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России) через подконтрольное ей агентство «Амак» распространило информацию о гибели российских военнослужащих в сирийской провинции Ракка, а также фотографии, якобы подтверждающие эти сведения. Эту информацию также распространили ряд украинских сайтов и лондонская «Обсерватория прав человека в Сирии».

Минобороны РФ эту информацию опровергает. «Все военнослужащие, фотографии которых были опубликованы террористической группировкой ИГИЛ, их украинскими «друзьями», а также лондонской «Обсерваторией прав человека в Сирии» живы, здоровы и находятся в расположении своих подразделений», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

Также в Минобороны уточнили, что снимки, распространенные террористами, были получены с телефона, украденного в России. «Единственный вопрос, который возникает у нас, каким образом данные фотографии практически одновременно появились на сайте ИГИЛ и команд украинских пропагандистов-злопыхателей России», — отметили в Минобороны.