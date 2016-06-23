Москва, 23 июня, 2016, 21:24 — ИА Регнум. В Москве на площадке Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова состоялось обсуждение экономического блока программного документа партии «Единая Россия». Два главных приоритета, которые положены в основу экономической части Программы — это повышение качества жизни людей и конкурентоспособность страны в широком смысле этого слова, открывая дискуссию, сообщил собравшимся партийным активистам и экспертам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Флаг партии «Единая Россия»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание Комиссии по подготовке программного документа партии. На заседании обсуждалась программа «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму 18 сентября. Программный документ готовится, в том числе, с учетом предложений программных форумов партии, которые «Единая Россия» проводит в регионах РФ. Также в нее вошли предложения, которые звучали в ходе кампании предварительного голосования: обсуждались на дебатах и встречах участников по всей стране.

По мнению Андрея Макарова, важный тезис, заложенный в экономический блок документа: сбалансированность бюджета не может быть целью, сбалансированность бюджета может быть только средством для достижения поставленных целей.

Андрей Макаров отметил, что сегодня важно уделить повышенное внимание развитию российской промышленности. «Сейчас мы пытаемся восстановить то, что было, и у нас реально есть прорывные точки. И в Программе мы попытались практически прописать, каким образом мы должны промышленную политику развивать», — заявил он.

Макроэкономическая стабильность может быть обеспечена только в понимании консолидированного бюджета: бюджета субъекта Федерации, бюджета каждого местного образования, каждого муниципалитета, считает глава комитета Госдумы по бюджету и налогам.

При этом важную роль в процессе обеспечения стабильности играет оценка стоимости полномочий каждого из субъектов. «Задача, которая стоит в сфере бюджетной политики, — сбалансированность консолидированного бюджета, — уверен Андрей Макаров, — Каждый уровень власти должен иметь стабильный источник дохода на постоянной основе».

Согласно проекту предвыборной программы «Единой России», измениться должна и налоговая система, что позволит обеспечить сбалансированность бюджетов всех уровней.

«Мы исходим из того, что сегодня фискальной функции налоговой системы, какой бы важной она не была, явно недостаточно. Должна появиться стимулирующая функция налоговой системы», — заявил парламентарий.

Макаров также добавил, что программный документ учитывает и важность наполнения доходной части бюджета, при этом не за счет увеличения налоговой нагрузки, а за счет сокращения издержек, которые не являются необходимыми, и сокращения неэффективных расходов.

В заключение Андрей Макаров подчеркнул, что важно не только принять решение, но и проконтролировать, как оно будет выполнено. И Партия берет на себя ответственность за реализацию этих решений. «Экономическая Программа — это механизм, которым мы обеспечиваем те обязательства, которые на себя принимаем», — отметил он.