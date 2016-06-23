Лондон, 23 июня, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Дожди и грозы привели к остановке поездов и замедлению движения в районах Лондона, передает Daily Mail.

Туманный Альбион. Патруль АА (Automobile Assotiation) на дороге. 1932

В ночь с 22 на 23 июня в Юго-Восточной Англии выпали 4,6 см дождей, что превышает месячную норму осадков. Из-за затоплений произошел полный сбой работы нескольких линий метро и железных дорог Лондона.

Непогода может сказаться на явке на референдум, где решается судьба пребывания Великобритании в составе ЕС. Избирательные участки закрываются в 10 часов вечера по местному времени (21−00 по Гринвичу).