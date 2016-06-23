Париж, 23 июня, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Российский арбитр Сергей Карасев не получит назначений на матч чемпионата Европы 2016 года и покидает футбольный турнир. Об этом сегодня, 23 июня, пишет французское издание L'Equipe.

Евро-2016

Сообщается, что помимо арбитра Карасева, назначений на матчи серии плей-офф не получат ещё пять судей, в частности, Клеман Турпен из Франции, Павел Краловец из Чехии, Уильям Коллам из Шотландии, Овидиу Хацеган из Румынии и Свейн Моэн из Норвегии.

Напомним, Карасев на групповом этапе Евро-2016 провел два матча: Швейцария — Румыния (1:1) и Исландия — Венгрия (1:1). На них арбитр назначил в общей сложности два пенальти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России не смогла выйти из группы после трех матчей, набрав всего одно очко, и также покинула чемпионат Европы.