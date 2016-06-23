Шанхай, Китай, 23 июня, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Из-за торнадо в восточной части Китая погибли 78 человек и сотни получили ранения, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на DPA.

Торнадо

Сильные грозы с градом и обильными осадками привели к серьезным разрушениям в провинции Цзянсу.

По данным государственного информационного агентства «Синьхуа», не менее 500 человек получили ранения.

Многие дома в районе к северу от Шанхая были разрушены сильными порывами ветра. Несколько человек пропали без вести.