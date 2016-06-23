Москва, 23 июня, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Промежуточные итоги сдачи ЕГЭ среди выпускников столичных школ примерно соответствуют результатам 2015 года, заявил руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина на пресс-конференции 23 июня. По его словам, школьники столицы демонстрируют высокие результаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Окончательную статистику по итогам можно будет собрать не раньше августа, так как до 15 июля будут идти апелляции, 30 — еще резервный день», — пояснил Калина.

По его словам, результаты сдачи ЕГЭ демонстрируют конкурентоспособность московских выпускников. Так, школьники столицы, набравшие 220 баллов по 3 предметам ЕГЭ в 2015 году, составляют 15,5% от числа «220-балльников» России. Численность выпускников школ Москвы в прошлом году составила 52 тысячи человек, то есть 6,6% всех выпускников России.

Напомним, основная волна сдачи ЕГЭ-2016 в Москве приходится на период с 27 мая по 30 июня. Обязательными предметами являются русский язык и математика, остальные дисциплины выпускники сдают по выбору.

В 2015 году ЕГЭ в Москве сдавали 58 тысяч человек, из них 53 — выпускники школ. Число отличников, набравших 220 баллов по трем предметам, увеличилось на 27%, а «стобальников» — на 24% по сравнению с 2014 годом. Стартовали экзамены 25 мая, начинаясь с литературы и географии, а закончились 18 июня — устным иностранным. Экзамен проходил в 5700 пунктах сдачи экзамена, а общественных наблюдателей было более 20 тысяч человек. Самыми популярными предметами по выбору стали: обществознание, физика, история, биология.