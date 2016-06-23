Гавана, 23 июня, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Лазо прибыл с трёхдневным официальным визитом в Россию. В ходе переговоров с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко стороны дали высокую оценку российско-кубинским межпарламентским отношениям, отметили положительную динамику экономических и торговых связей между странами. Сами переговоры Валентина Матвиенко и Эстебан Лазо назвали «сердечными и братскими», сообщает CubaDebate.

Советский плакат

Глава Национальной Ассамблеи Кубы также провел встречи с руководителями парламентских фракций — Геннадием Зюгановым (Коммунистическая партия Российской Федерации) и Владимиром Васильевым (Единая Россия).

В ходе встреч с официальными лицами, Эстебан Лазо проинформировал о развитии различных экономических проектов, разработанных совместно с Российской Федерацией, в том числе, в рамках Программы экономического и социального развития острова до 2030 года, сообщает Prensa Latina.