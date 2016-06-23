Калуга, 23 июня, 2016, 20:46 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сегодня, 23 июня в Избирательную комиссию Калужской области представил документы о выдвижении первый кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 100 (Калужская область — Обнинский одномандатный избирательный округ).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме первым кандидатом на выборах 18 сентября 2016 года в Госдуму стал самовыдвиженец Антон Решетников. Пакет документов был принят рабочей группой, которая выдала кандидату письменное подтверждение получения избирательных документов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для проведения выборов 18 сентября 2016 года в Государственную Думу РФ, Калужская область поделена на два одномандатных избирательных округа: Округ №99 (Калужский) и Округ №100 (Обнинский)». Предварительная численность избирателей в Калужском округе 393 721человек, а в Обнинском — 407 019 человек.

В Калужский одномандатный округ входят Калуга с территориями бывших Московского и Октябрьского округов, а также Барятинский, Боровский, Дзержинский, Износковский, Кировский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский, Юхновский районы.

В Обнинский округ вошли бывший Ленинский округ Калуги, а также город Обнинск, Бабынинский, Думиничский, Жиздренский, Жуковский, Козельский, Людиновский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовический районы.

Кроме того, ко всем округам привязаны территории за рубежом. Так, к Калужскому одномандатному округу приписаны чуть меньше 40 тыс. избирателей, проживающих в Германии. Участок для голосования — это территории генерального консульства РФ во Франкфурте-на-Майне. Сюда вошли 39 тыс. 300 избирателей. К Обнинскому избирательному округу приписана территория генконсульства России в израильской Хайфе или т.н. «Хайфа-2», где проживают 7,5 тыс избирателей и 33 тыс избирателей генконсульства России «Франкфурт-2».