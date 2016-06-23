Москва, 23 июня, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) официально изменила свои правила и позволила российским легкоатлетам подать заявки на международные соревнования, в том числе на Олимпиаду, в индивидуальном порядке. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба IAAF.

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Глава IAAF Себастьян Коу заявил, что ассоциация знает, что некоторые российские легкоатлеты рассматривают возможность индивидуального участия в международных соревнованиях. «Поэтому для нас крайне важно донести до каждого те критерии, согласно которым будет приниматься решение по тому или иному спортсмену», — подчеркнул Коу.

Изменения в правилах касаются тех атлетов, которые предоставят доказательства непричастности к допинговому скандалу в российском спорте. Аргументами могут послужить пребывание за пределами России, а также привязка к действующей антидопинговой лаборатории. Если решение IAAF будет положительным, то такие российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом. Заявку необходимо подать за две недели до конца заявочного периода на старты, в которых планирует поучаствовать атлет.

Стоит отметить, что в Международном олимпийском комитете (МОК) сегодня заявили, что в том случае, если IAAF допустит российских атлетов до Олимпиады в индивидуальном порядке, то они будут выступать под российским флагом.

Напомним, IAAF продлили дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), тем самым отстранив всех российских легкоатлетов от международных соревнований и Олимпиады. МОК одобрил решение IAAF. Российские легкоатлеты намерены отстаивать свои права в международном спортивном суде.