Севастополь, 23 июня, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Депутаты заксобрания Севастополя при рассмотрении законопроекта о перераспределении средств городского бюджета проголосовали против выделения 15 млн рублей на программу развития казачества. Об этом говорится решении сессии ЗС 23 июня, передает корреспондент ИА РЕГНУМ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во время обсуждения проекта изменений в бюджет в первом чтении 7 июня депутат Алексей Чалый назвал программу бесполезной и вредной, обещав внести поправку ко второму чтению закона.

Речь идет о финансировании мероприятий государственной программы «Развитие российского казачества в городе Севастополе на период 2015—2020 годы».

«У нас должно появиться четыре станицы, 300 казачьих дворов, 40 казачьих предприятий. С моей точки зрения, это упущение федерального законодательства — государственные программы, разработанные правительством, которые по федеральным законам должны являться основой бюджета, не согласовываются с заксобранием», — сказал Чалый.

«С моей точки зрения, правительство должно аннулировать эту программу не только как бесполезную, но и вредную. Потому что в условиях ограниченности ресурсов вкладывать деньги в развитие казачьих станиц — это, простите за прямоту, попахивает идиотизмом», — сказал Чалый. Он подчеркнул, что за 55 лет жизни в Севастополе и глубокого изучения темы не смог найти корни севастопольского казачества.

Как сообщил ИА REGNUM атаман окружного казачьего общества «Севастопольский казачий округ» Владимир Гаврилов, в округе насчитывается 520 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после увеличения расходной части бюджета в мае, бюджет Севастополя на 2016 год составил 30,567 млрд рублей.