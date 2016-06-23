Тирасполь, 23 июня, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья принял в первом чтении законопроект «О правовых, организационных и политических основах ведения переговоров с Республикой Молдова». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского парламента, к рассмотрению внесенного в парламент еще в 2012 году законопроекту депутаты вернулись по настоянию ряда общественных организаций и членов Совещательного собрания первых приднестровских депутатов.

Рене Магритт. Искусство беседы. 1951

«Инициатива была разработана группой депутатов прошлого созыва, но сегодня не только не утратила своей актуальности, но и приобрела новое значение в свете возобновления переговорного процесса в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели — прим. ИА REGNUM). В новом для правового поля республики документе семь статей, которыми устанавливаются правовые, организационные, политические и иные основы ведения молдавско-приднестровского переговорного процесса, направленного на нормализацию двусторонних отношений в интересах народов обоих государств и защиту суверенитета и независимости Приднестровья дипломатическими средствами», — отметили в парламентской пресс-службе.

В законопроекте отмечается, что переговорный процесс ведется «в целях окончательной и справедливой нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой на основе взаимного уважения суверенитета и независимости, добрососедства, а также поддержания мира и стабильности в данном регионе Европы».

Ключевым принципом ведения переговоров при этом является равенство сторон и принцип «государственного суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики, основанного на воле приднестровского народа».

В законопроекте подчеркивается, что «Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» (формат 5+2) является вспомогательным форматом взаимодействия сторон конфликта и международных участников, не имеющим собственной компетенции по принятию решений прямого действия. Также в документе дано определение таких понятий переговорного процесса, как страны-гаранты, посредники и наблюдатели.

Правительство ПМР дало отрицательное заключение на законопроект. А исполняющий обязанности министра внутренних дел Виталий Игнатьев в письменном виде уведомил Верховный совет о том, что МИД не усматривает предпосылок для принятия этой инициативы.