Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Проводимые в Ленинградской области проверки детских оздоровительных учреждений, которые начались после трагедии в Карелии, серьезных нарушений пока не выявили. Об этом сегодня, 23 июня, заявил председатель правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, по состоянию на 23 июня были проведены внеплановые выезды в Тихвинский, Кингисеппский, Выборгский, Гатчинский, Сланцевский районы. Серьезных нарушений нет.

«В ходе проверок в оздоровительных лагерях, инициированных губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, в первую очередь обращаем внимание на готовность воспитателей, инструкторов, вожатых. Также проверяем выполнение заключенных муниципальных или государственных контрактов на отдых детей из Ленинградской области в частных и ведомственных лагерях. Особое внимание уделяется учреждениям, где отдыхают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Наша задача еще раз убедиться в том, что детский отдых проходит в рамках существующих правил, а здоровью и настроению ребят ничего не угрожает», — подчеркнул Николай Емельянов.

По результатам проверок комиссией рекомендовано продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы лагерей, дополнительно проверить соответствие квалификационным требованиям вновь нанимаемого на работу педагогического персонала, в частности, инструкторов-методистов по туризму. Также руководителям летних оздоровительных организаций рекомендовано провести инструктивные беседы с сотрудниками о необходимости учитывать оперативные данные МЧС о погодных условиях при проведении выездных мероприятий.

По словам Николая Емельянова, проверки детских лагерей не нарушают ход летней оздоровительной кампании в 47-м регионе, смены в детских оздоровительных организациях проходят по плану.

Зампред правительства по соцполитике отметил, что к проведению проверок привлечены представители профильных комитетов Ленинградской области, уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, представители главного управления МЧС России по Ленинградской области, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, межрегионального объединения организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов».

За весь сезон, по словам Емельянова, в летних лагерях в Ленобласти отдыхает 95 тысяч детей. В 2016 году в Ленинградской области будут функционировать более 1000 учреждений детского отдыха, среди которых 31 загородный и круглосуточный лагерь (18 загородных и 13 круглосуточных), 726 лагерей с дневным пребыванием, 309 — лагерей труда и отдыха (трудовые бригады).

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, завершить проверку лагерей на территории Ленобласти планируется в течение двух-четырех недель.

Тем временем, Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области предостерегает родителей от опасностей при выборе лагеря для пребывания детей.

«Частные предприниматели и юридические организации используют пробелы в законодательстве, рекламируют и продают «путевки» в так называемые летние загородные детские «палаточные», «развивающие», «языковые», специализированные лагеря. При этом вышеуказанные предприниматели и юридические лица не имеют никакой материально-технической базы (зданий, сооружений, палаток, пищеблоков и персонала), которая бы отвечала требованиям законодательства для осуществления полноценного и безопасного отдыха детей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре заметили также, что арендуемые такими предпринимателями здания и сооружения на базах отдыха для взрослых и в других оздоровительных учреждениях для взрослых (пансионаты, санатории, кемпинги, палатки и т.д.) не приспособлены для безопасного детского отдыха. Кроме того, представляются услуги по обучению детей дайвингу с погружением по воду, организуют рафтинг, занятия по скалолазанию и лодочные походы, а питание осуществляется, в том числе и запрещенными для детей продуктами.

В надзорном ведомстве рекомендовали, прежде чем принимать решение отправить в лагерь ребенка, убедиться в наличии наименования этого детского учреждения в реестрах детских оздоровительных учреждений, размещенных на официальных сайтах комитета по образованию Петербурга, комитета общего и профессионального образования Ленобласти, Управления Роспотребнадзора по 47-му региону.