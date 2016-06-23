Москва, 23 июня, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу корпорации «РусГидро» Евгения Дода по делу о хищении средств компании. Об этом сегодня, 23 июня, пишут «Известия».

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Следствие ходатайствовало об аресте Дода, мотивируя это тем, что его вина подтверждается рядом свидетельских показаний, а также результатом оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, следствие считает, что Дод вполне может скрыться от правосудия. Следователь довел до сведения суда, что у Дода есть счета за границей, заграничный паспорт, а также водительское удостоверение Чешской республики.

Защита Дода просила поместить его под домашний арест или выпустить под залог в 78 млн рублей. Сам Дод сообщил о готовности полностью компенсировать ущерб. Защита утверждает, что Дод не собирается скрываться от правосудия.

В итоге суд решил арестовать Дода до 22 августа.

Обвинений в свой адрес Дод не признает. Он утверждает, что никогда не занимался отчетностью в «РусГидро», но готов сотрудничать со следствием.

Напомним, 22 июня было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в «РусГидро». Были задержаны главный бухгалтер компании Дмитрий Финкель и экс-руководитель «РусГидро» Евгений Дод. По данным следствия Финкель и Дод по предварительному сговору совершили хищение средств «РусГидро» в особо крупном размере. Мошенники сфабриковали финансовую отчетность компании за 2013 год, завысив её до 35 млрд рублей, в то время, как она была не более 28 млрд рублей. Таким образом они завысили себе премию по итогам 2013 года на 70 млн рублей.

Ранее сегодня Финкель был арестован Басманным судом на два месяца.