Тбилиси, 23 июня, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Грузинские неправительственные организации в связи с предстоящим Варшавским саммитом НАТО обратились с открытым письмом к Североатлантическому совету и генсеку НАТО, в котором еще раз разъясняют суть и значение европейской и евроатлантической интеграции для Грузии и подчеркивают необходимость на Варшавском саммите наметить четкий путь вступления Грузии в Альянс.

Кукрыниксы. Ручная граНАТО. 1958

«Возвращение Грузии в европейскую семью — историческая миссия нашего поколения. Интеграция Грузии в евроатлантические институты, в частности, в НАТО, — существенная часть этого процесса. Выбор курса на евроатлантическую интеграцию сыграл решающую роль в деле формирования в Грузии современного демократического и безопасного общества и значительно содействовал созданию демократических государственных институтов и преобразованию системы национальной безопасности», — поясняют авторы заявления.

Они отмечают, что до формирования Грузии как современного и успешного государства предстоит сделать еще очень многое и преодолеть множество вызовов. В то же время напоминают, что за последние годы Грузия внесла серьезный вклад в обеспечение международной безопасности участием в миротворческих операциях НАТО.

«Примечательно, что вступление Грузии в НАТО поддерживает множество граждан Грузии. Мы верим, что вступление Грузии в НАТО положительно отразится на государственности Грузии и поможет в обеспечении безопасности и стабильности этого региона. Это усилит мир и будет способствовать демократическому преобразованию, еще больше усилит демократические силы и тем самым будет служить интересам всего трансатлантического общества», — убеждают адресатов авторы заявления.

Не обошли грузинские НПО и фактор России, отметив, что «русские ревизионисты создают трудности солидарности европейских государств и держат под прицелом те главные ценности, которые характеризуют европейцев».

«События последнего периода наглядно показали, что любые препятствия на пути осуществления стратегических целей Альянса Россия воспринимает как слабость Альянса. Это, в свою очередь, поощряет Россию на дальнейшие агрессивные и ревизионистские действия, что хорошо проявилось в действиях России в Грузии или на Украине еще начиная с 2008 года», — отмечается в заявлении.

Его авторы надеются и глубоко верят, что на Варшавском саммите будут приняты решения, которые проторят четкий путь вступления Грузии в НАТО и помогут Грузии в проведении конкретных мер, сдерживающих агрессию России и способствующих усилению безопасности страны.

Обращение подписали 70 грузинских неправительственных организаций, действующих как в Тбилиси, так и в регионах страны.