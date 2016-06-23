Тбилиси, 23 июня, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 23 июня встретился с министром исполнения наказаний и пробации Кахи Кахишвили. По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили поинтересовался состоянием бывших чиновников, которые в настоящее время отбывают сроки наказания в пенитенциарных учреждениях. Президент заслушал от министра детальную информацию о том, насколько соблюдаются гарантированные Конституцией и законом права лиц, отбывающих наказание.

president.gov.ge Встреча Георгия Маргвелашвили с министром Кахи Кахиашвили

Как заявил журналистам после встречи советник президента по юридическим вопросам Каха Кожоридзе, в Грузии и за рубежом к положению бывших чиновников — ныне заключенных грузинских тюрем — проявляют большой интерес.

«Исходя из сенситивности этого вопроса, президент решил непосредственно от министра получить информацию о соблюдении их прав, гарантированных Конституцией и законодательством», — пояснил Кожоридзе.

Поводом для встречи, по его информации, стало заявление представителей ПАСЕ, которые призвали президента Грузии заинтересоваться этим вопросом.

Сам министр после встречи заявил, что сегодня права всех заключенных, в том числе бывших высокопоставленных чиновников, соблюдаются, и это подтверждают все международные наблюдатели, которые в рамках своих полномочий проводят проверку в грузинских пенитенциарных учреждениях.