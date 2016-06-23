Чебоксары, 23 июня, 2016, 19:48 — ИА Регнум. На территории одной из баз отдыха в пригороде Чебоксар сотрудники правоохранительных органов изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Предположительно, данные предметы времён Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Один из найденных предметов

Сегодня, 23 июня, около 9 утра в управление ФСБ по Чувашской Республике обратился мужчина с сообщением о добровольной выдаче имеющихся в его распоряжении образцов огнестрельного оружия и взрывных устройств. В качестве места хранения он указал территорию одной из баз отдыха в пригороде Чебоксар. В результате проведенного осмотра места происшествия из незаконного оборота изъят арсенал оружия: надкалиберная минометная мина немецкого происхождения, карабин Маузер К-98, самозарядная винтовка Токарева 38,40, пистолет-пулемет Шпагина, револьверная рама с курком, граната, головной минный взрыватель.

По словам мужчины, данные предметы он копил для создания на территории базы отдыха музея оружия и боеприпасов. По факту обнаружения оружия и боеприпасов проводится проверка. Все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. Происхождение предметов устанавливается.

Напомним, 9 мая этого года артиллерийский снаряд от зенитной пушки был обнаружен на территории Ибресинского района, который знаменит лётной военной школой, где, кстати, проходил реабилитацию и после ампутации обеих ног вновь сел за штурвал самолета легендарный лётчик Алексей Маресьев. Выяснилось, что снаряд пролежал в земле с 1943 года, и механизм, приводящий его в действие, прогнил, поэтому не представлял опасности для окружающих.