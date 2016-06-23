Мурманск, 23 июня, 2016, 19:47 — ИА Регнум. 15-летняя жительница города Колы Мурманской области, обвиняемая в совершении убийства, предстанет перед судом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

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«Завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летней жительницы города Колы, обвиняемой в убийстве, совершённом группой лиц, выделенного в отдельное производство в связи с её несовершеннолетним возрастом, — отметили в ведомстве. — Уголовное дело по обвинению 18-летнего жителя Кольского района в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и убийстве, совершённом группой лиц направлено в суд ранее».

Следствием установлено, в январе 2016 года обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим несовершеннолетним, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанёс ему не менее трёх ударов кулаками в область лица.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя несколько месяцев, в марте, обвиняемый, находясь со своей несовершеннолетней знакомой на лестничной площадке подъезда одного из домов развязали словесную ссору с потерпевшим. В ходе конфликта они умышленно, используя в качестве орудия два ножа, нанесли не менее 29 ударов в область головы и тела потерпевшему. От полученных ранений подросток скончался на месте преступления.

Напомним, несовершеннолетней мурманчанке, подозреваемой в убийстве, грозит пожизненный срок.