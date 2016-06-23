Ростов-на-Дону, 23 июня, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Делегация Ростовской области, которую на Петербургском международном экономическом форуме возглавил губернатор Василий Голубев, привезла более 7 млрд инвестиций. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

donland.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Юбилейный экономический форум стал плодотворным для Ростовской области. В ходе переговоров были достигнуты договорённости о привлечении инвестиций в промышленность строительных материалов, работу с национальной платёжной системой «Мир». Как отметил донской глава, «это то, что необходимо сегодня в области, это то, что востребовано сегодня экономикой, имеет спрос».

Также часть подписанных соглашений будет работать на импортозамещение. В частности, это технологии переработки ТБО, производство кирпича. Продукция будет отечественная. «Это то, что сегодня отсутствует на территории Ростовской области в достаточном количестве. Так что эти проекты необходимы ещё как и импортозамещающие», — сказал Василий Голубев.

Наибольший объем инвестиций должен дать проект «Сегежа Груп». Завод по производству бумажных мешков на Дону уже есть, он расположен в Сальске и работает пока не на полную мощность. Согласно достигнутой договоренности, монтаж второй линии начнётся предстоящей осенью, третьей — в 2017 году. После выхода на полную мощность завод сможет не только производить свыше 200 млн единиц продукции в год, но и удвоит число рабочих мест.

donland.ru Подписание меморандума о сотрудничестве

Стоит обратить внимание и на то, что благодаря проведенным встречам и переговорам, на территории опережающего развития в 2018 году заработает завод строительных материалов. Предприятие по производству широкого ассортимента кирпича и крупноформатных поризованных блоков запустит компания «Комтех-Дон». Мощность завода составит 100 млн условных кирпичей в год. Ориентировочный объем инвестиций по проекту превысит 2 млрд рублей. Примечательно, что на заводе будет создано 170 рабочих мест.

Еще один актуальный вопрос — утилизация отходов в регионе. Его решением займется «Экострой-Дон». Так, в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о создании в Волгодонском районе межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Это позволит сортировать, перерабатывать твердые коммунальные и промышленные отходы, создать полигона для захоронения неперерабатываемых отходов, оптимизировать логистику по сбору и транспортированию отходов и строительство мусороперегрузочных станций. Объем инвестиций по проекту составит 961,7 млн рублей. В результате будет создано 220 новых рабочих мест.

Также Ростовская область подписала соглашение о внедрении «Национальной платёжной системы» и создании многофункциональной «Карты жителя Ростовской области» на базе карты национальной платежной системы «Мир». В облправительстве создана рабочая группа по реализации трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере информационно-платежных услуг. В первой декаде июля должна быть разработана дорожная карта реализации соглашения.

Стоит отметить, что эксперты называют донской регион удивительным с точки зрения хороших экономических показателей. Так, спад в экономике Ростовская область не ощущает вовсе. В доказательство тому — все макроэкономические показатели.