Афины , 23 июня, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Еврокомиссия готова ввести санкции против государств-членов ЕС, отказывающихся принимать беженцев в соответствии с согласованными осенью 2015 году квотами. Об этом со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Выступая на бизнес-конференции недалеко от Афин, Аврамопулос раскритиковал «популистских и националистических лидеров» европейских странах, которые отказываются выполнять договоренности. По мнению еврокомиссара, действия несогласных стран подрывают солидарность их обществ и Евросоюза.

Конкретно Аврамопулос не назвал государства, на которые могут быть наложены санкции.

Несколько восточноевропейских стран-членов, в том числе Венгрия и Словакия, решительно отвергают механизм расселения беженцев внутри ЕС и добиваются пересмотра брюссельского плана.