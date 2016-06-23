Бразилиа, 23 июня, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Процедурный комитет Верхней палаты парламента Бразилии намерен провести голосование по докладу об импичменте, который подготовил Антонио Анастасия, 4 августа. Это полностью закрывает текущий этап импичмента и дает основания для проведения окончательного судебного разбирательства. Последнее голосование пройдет 16 августа с.г. на пленарном заседании. Дилма Руссефф предстанет перед процедурным комитетом 6 июля, но ее адвокат заявляет, что это пока не определено окончательно, сообщает Prensa Latina.

Жан-Леон Жером. Pollice Verso (Большие пальцы вниз). 1872

В случае если будет принято решение об импичменте, Дилма Руссефф автоматически снимается с должности президента. А Мишел Темер — ныне временный президент Бразилии — становится полноправным президентом страны до 31 декабря 2018 года. Руссефф не будет иметь права быть избранной и занимать государственные должности в течение восьми лет.

«Мишел Темер чувствует себя весьма уверенно. Он за короткое время сумел принять ряд важных законов, которые позволят вернуть доверие к государству работодателей. Темер нацелен на эту аудиторию, на тех, кто может дать народу рабочие места. На бразильский и иностранный капитал. Да, пока у Темера низкий рейтинг. Но он всего 40 дней у власти. И, в конце-концов, когда уже будут реальные подвижки от его шагов, рейтинг изменится. Возможно, при голосовании в парламенте будет не большая разница. Идет борьба за каждый голос. Но я думаю, что все-таки, большинство будет за импичмент. Мишел Темер — очень гибкий политик, имеющий большую поддержку в парламенте. Это надо учитывать», так прокомментировал ситуацию бразильский социолог Павел Грасс.