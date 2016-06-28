Иваново, 28 июня, 2016, 20:40 — ИА Регнум. В Ивановcкой области свой десятилетний юбилей отметил Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Смотр завершился 19 июня, на церемонии закрытия первые приз вручили фильму «Темный зверь» колумбийского режиссёра Фелипе Герреро — драматической картине о трех женщинах, вынужденных бежать из разрушенных войной регионов Колумбии.

Пресс-служба правительства Ивановской области Афиша X Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского

«В этом году кинофорум отметил свой первый настоящий юбилей, и, наверное, нельзя обойтись без подведения промежуточных итогов, без размышлений о том, с чем кинофорум подошел к этой дате. Впервые гостей, участников и организаторов фестиваля поприветствовал Президент РФ Владимир Путин. Он назвал фестиваль имени Андрея Тарковского культурным событием, которое «неизменно привлекает широкое общественное внимание, представляет талантливые работы, отвечающие запросам зрителя». Глава государства также отметил, что ивановский кинофорум зарекомендовал себя не только в кинематографическом мире, но и в культурной, творческой среде в целом», — комментируют корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры и культурного наследия Ивановской области.

Конкурсная программа юбилейного фестиваля уже традиционно представляет фильмы в широком геокультурном, жанровом и стилевом диапазоне: от Колумбии до Киргизии, от Латвии до Великобритании, от притчи до хроники и стилизации под старое кино.

Пресс-служба правительства Ивановской области X Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского

Особое место на фестивале «Зеркало"-2016 заняла анимация. Прямо с Каннского «двухнедельника режиссеров» в Иваново приехала короткометражка классика отечественной анимации Гарри Бардина«Слушая Бетховена». Фильм был сделан режиссером за полтора года, деньги доставали на краудфандинговой платформе в интернете. В рамках программы открытия также демонстрировалась анимационная картина «До любви» Игоря Ковалева, имеющая рекордное число наград на российских и зарубежных фестивалях.

Участие двух анимационных фильмов в открытии киносмотра организаторы объясняли его концепцией: «Зеркало» — мультижанровый фестиваль, а некоммерческая анимация — один из самых сложных видов авторского кинематографа.

«Аудитория кинофестиваля, как и в прошлые годы, самая обширная: от самых маленьких — для них впервые на площадке ивановского цирка были организованы показы анимационной программы кинофестиваля «Зеркало» — до людей старшего поколения. Зрителей было настолько много, что специальные события, проходящие в рамках фестиваля, уже не обходились обычными помещениями. Так, встречи с гостями фестиваля проходили на открытых площадках, на берегу Волги. А в рамках проекта «Крыша» показы картин проходили прямо на крыше торгового центра», — комментируют в департаменте культуры Ивановской области.

Пресс-служба правительства Ивановской области X Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского

2016 год в России проходит под знаком Года российского кино. Одной из главных зрительских программ «Зеркала» стала панорама российских фильмов «Свои». В ней собраны фестивальные хиты года — новые фильмы Александра Миндадзе, Андрея Прошкина, Василия Сигарева, дебютные картины кинокритика Романа Волобуева«Холодный фронт» и Ильи Найшуллера«Хардкор», победитель прошлогоднего «Кинотавтра», фильм «Про любовь» Анны Меликян. Основная тема, объединяющая 14 картин программы — страсть в ее разных проявлениях — в любви, в жизни, в творчестве, в борьбе, в искусстве.

«За свое первое десятилетие кинофестиваль «Зеркало» «оброс» тематическими программами: поэтической, документальной, программой видеоарта от Московского музея современного искусства. «Зеркало — 2016» вобрало в себя все лучшее, что было в предыдущих кинофестивалях. Однако не обошлось и без новшеств. Например, в этом году в фестиваль был интегрирован интерактивный «Норильск фильм» — медиапроект нового формата, который объединяет авторский кинематограф, документальное кино и актуальные тенденции в медиа. В кинотеатрах в Иванове и в Плесе были установлены тачпады, которые «переносили» всех желающих в пространство «Норильск фильма».

Признаемся, что по объективным причинам не все из задуманного удалось воплотить в этом году, но мы не оставляем надежды на то, что зрители Ивановской области смогут оценить эти проекты в будущем, поэтому пока не будем раскрывать все карты», — сообщают в департаменте культуры Ивановской области.

Международный кинофестиваль «Зеркало» был учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Андрея Тарковского. Ежегодный смотр проводится в целях поиска и популяризации уникального авторского кино, развития культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами. В 2010 году президентом МКФ «Зеркало» стал режиссёр Павел Лунгин, сменив на этом посту актрису Инну Чурикову.

Ежегодно на фестивале демонстрируется около 150 фильмов, проходит более 50 творческих встреч, фестивальные мероприятия посещают около 25 тысяч человек.

В 2017 году Международный кинофестиваль «Зеркало» будет посвящен 85-летию Андрея Тарковского.