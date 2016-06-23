Рим, 23 июня, 2016, 19:28 — ИА Регнум. За один день береговая охрана Италии спасла 4000 мигрантов, отплывших на корабле контрабандистов из Ливии, передает Associated Press.

Sara Prestianni Беженцы

Сегодня, 23 июня итальянская береговая служба координировала 40 спасательных операций в Средиземном море. В одной из них в моторной резиновой лодке было найдено тело женщины. Активизация миграции через Ливию связана с улучшением погодных условий и прекращением волн, которые несколько дней препятствовали контрабанде людьми.

Береговая охрана пока не располагает информацией о том, где находятся 400 мигрантов, отплывших 19 июня из египетского порта Александрия.