Тамбов, 23 июня, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Тамбовская область станет пилотной зоной по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста станет Тамбовская область, сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Советский плакат «Страну индустрии, державу науки построили наши рабочие руки»

«Соответствующее соглашение было подписано между администрацией Тамбовской области, АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Агентством развития профессиональных сообществ «Ворлдскиллс Россия» в рамках XX Петербургского экономического форума. В результате Тамбовская область будет внедрять стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, создаст нормативную базу для его реализации, организует обучение региональной команды и обменяется успешными практиками с другими регионами», — сказал Александр Никитин.

По словам губернатора, стандарт включает модель и механизмы подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям, он предусматривает элементы системы дуального обучения и обеспечивает мониторинг качества подготовки кадров по стандартам WorldSkills.

По мнению губернатора, реализация этого документа позволит региону подняться на новую ступень индустриального развития.

«Тамбовская область признана одним из регионов-лидеров по обеспечению высокотехнологичных отраслей промышленности кадрами по рабочим специальностям на основе международных стандартов, и это отмечено Агентством стратегических инициатив. Тем не менее, на месте стоять нельзя, нужно использовать лучшие на сегодня, передовые практики регионов. В частности, внедрять новые механизмы для усиления эффективности инвестиционной политики, специнвестконтракты, надо расширять инфраструктуру для поддержки малого и среднего предпринимательства, нужно применять другие инфраструктурные условия, но, в первую очередь, готовить кадры. Кадры как всегда решают всё, и мы в этом нисколько не сомневаемся», — подчеркнул глава региона.