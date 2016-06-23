Тамбов, 23 июня, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и директор Центрального территориального подразделения МТС Игорь Егоров подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. В соглашении речь идет об инвестициях в развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона в размере 500 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Александр Грейам Белл демонстрирует работу экспериментального телефонного аппарата, связывающего Салем и Бостон. 15 марта 1877 года

Региональные власти подчёркивают, что в области уделяют большое внимание развитию телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных информационных систем для устранения цифрового неравенства и обеспечения равных возможностей доступа всех жителей к современным услугам связи, включая высокоскоростной доступ в интернет. Как отметил Александр Никитин, подписанное соглашение является стратегически важным в развитии сетей связи на Тамбовщине. Согласно подписанному документу, компания МТС до конца 2017 года планирует инвестировать полмиллиарда рублей в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и реализацию инновационных проектов на территории Тамбовской области.

«Администрация Тамбовской области в рамках государственно-частного партнерства проводит работу по обеспечению доступа шестисот населенных пунктов к высокоскоростной магистрали связи. Параллельно еще несколько сотен населенных пунктов обеспечивается высокоскоростными линиями передачи данных к защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов государственной власти. Это особенно важно при получении гражданами государственных и муниципальных услуг в электронном виде, и для работы учреждений социальной сферы. Мы уверены, что инвестиции МТС будут способствовать внедрению самых современных технологий в различные сферы общества, и на этой основе дальнейшему развитию экономики региона, повышению его инвестиционной привлекательности», — сказал губернатор.

По словам директора Центрального территориального подразделения МТС Игоря Егорова, к Тамбовской области в компании отношение всегда было особым: здесь оператор является лидером по числу абонентов. Соответственно, Тамбовская область — один из самых инвестиционно привлекательных регионов страны для компании.

В рамках соглашения компания МТС планирует развивать как мобильные, так и фиксированные сети связи на территории Тамбовской области. В 2016 году МТС планирует увеличить число базовых станций стандарта 4G более чем на 30%, запустив LTE-сети в 24 населенных пунктах региона, половина из которых являются малыми. В результате сетью четвертого поколения МТС в совокупности будут обеспечены жители более 50 населенных пунктов региона, в том числе 4G-интернет оператора появится практически во всех районных центрах области. Оператор собирается развивать сеть, используя частотный диапазон 1800 МГц, который обладает повышенной проникающей способностью в закрытые помещения, обеспечивая качественное покрытие 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах и других городских постройках.

В текущем году МТС делает акцент на улучшении качества связи в сетях второго и третьего поколений в Тамбове, Мичуринске и других населенных пунктах, а также вдоль федеральных и региональных трасс, проходящих через Тамбовскую область. В перспективе — полная модернизация оборудования сети 2G на всей территории региона до конца 2017 года.