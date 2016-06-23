Москва, 23 июня, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что корпорация предложила властям Польши подписать новый контракт на транзит российского газа в Западную Европу. Об этом сегодня, 23 июня, пишет «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в домах

Медведев заявил, что «Газпром» решил не дожидаться срока истечения предыдущего контракта и предложить польским коллегам подписать новый контракт на 25−30 лет уже сейчас. «К сожалению, ответа на вопрос не получили», — отметил Медведев.

Представитель «Газпрома» рассказал, что польское антимонопольное ведомство специально затягивает принятие решения по проекту газовпровода «Северный поток-2». «Польское антимонопольное ведомство направляет новые запросы, которые не имеют отношения к сути дела, потому реализация проекта Nord Stream 2 не ухудшит положение Польши, а только улучшит, потому что возможность реверсных поставок в Польшу через Германию только увеличится», — отметил Медведев.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявила, что Варшава не готова идти на уступки Берлину в вопросе реализации проекта «Северного-потока-2». «Это вложение денег, которое может разделить Европу», — отметила Шидло.

В свою очередь Меркель в очередной раз подчеркнула, что «Северный поток-2» — это чисто экономический проект, который должен быть реализован без нарушения законодательства Евросоюза.