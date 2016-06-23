Великий Новгород, 23 июня, 2016, 19:18 — ИА Регнум. В ряде населённых пунктов трёх районов Новгородской области (Холмского, Марёвского и Поддорского) введён карантин по африканской чуме свиней (АЧС) до 29 июля 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, соответствующий указ подписал губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Guido Gerding Свиньи

Документом установлены две угрожающие зоны и эпизоотический очаг АЧС в деревне Тогодь Холмского района, где введён запрет на на ввоз и вывоз всех видов животных, включая птицу; заготовку и вывоз продуктов и сырья животного происхождения; вывоз продукции растениеводства, кормов и кормовых добавок; въезд и выезд транспорта за его пределы без проведения дезинфекции.

В угрожаемых зонах запрещены торговля животными всех видов, включая птицу, а также торговля на рынках мясом и другими продуктами животноводства, продукцией растениеводства, кормами и кормовыми добавками; проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных; ввоз и вывоз свиней в хозяйства и населенные пункты.

До 29 января 2017 года в первой и второй угрожаемых зонах запрещается торговля свиньями на рынках, вывоз свиней и продуктов свиноводства, а также приём посылок с животноводческой продукцией, за исключением консервов. До 29 июля 2017 года запрещено комплектование свиноводческих хозяйств всех форм собственности в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне поголовьем свиней.

Напомним, в июне в Холмском районе были выявлены два случая чумы свиней. Оба — в личных подсобных хозяйствах.