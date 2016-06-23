Челябинск, 23 июня, 2016, 19:13 — ИА Регнум. В Челябинской области разгорается скандал, связанный с местным олигархом Александром Аристовым и «Челябинским электрометаллургическим комбинатом», одним из владельцев которого он является. Поводом для этого стал иск предприятия к одному из жителей региона о взыскании 3,4 млн рублей за разбитую машину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Диего Ривера. Ночь Богача. 1928

Инцидент произошёл в феврале. Простой челябинец проехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с самой дорогой в Челябинске машиной — Rolls-Royce Phantom, в которой ехал Александр Аристов. Как сообщает Ura.Ru, «Аристов публично заявил, что не имеет претензий к тяжело пострадавшему при столкновении виновнику ДТП». Тем не менее, вчера, 22 июня, прошло первое заседание суда по иску «ЧЭМК» к гражданину. Размер требуемой суммы превышает 3,4 млн рублей.

Сам гражданин заявил, что таких денег у него нет. За него уже заступился секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов. «Неужели самому Аристову не противно? Пожал руку парню, на камеры великодушно заявил, что претензий нет, «что с него взять?». Если ты мужик — держи слово. Для тебя эта дверь на железяку с мотором — семечки, а для человека — это жизнь», — заявил Сергей Неверов.

Сейчас рассмотрение иска отложено на 30 июня.