Москва, 23 июня, 2016, 20:40 — ИА Регнум. В Москве около 10 тысяч учителей сдали ЕГЭ на проверку знаний по разным специальностям, заявил руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина на пресс-конференции 23 июня. По словам главы ведомства, сдача экзамена среди педагогов популярна, записи на участие в июле уже нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

С 2016 года каждый московский учитель может сдать ЕГЭ или пройти предметное тестирование в Московском центре качества образования. Как пояснил Калина, это добровольная процедура, и участие в ней зависит только от желания учителя.

«Хочу подчеркнуть, что это должно оставаться возможностью, а не необходимостью для наших педагогов», — отметил Калина.

Так, педагог получает возможность почувствовать атмосферу реального экзамена, представить себя на месте школьника, подчеркнул он. Результаты экзамена становятся известны через 7−10 дней, но не публикуются в открытом доступе. После экзаменов участники получают сертификаты с результатами тестирования.

Глава департамента также добавил, что на конкурсе «Учитель года» будут участвовать только те педагоги, которые побеждали на Олимпиаде для учителей. Данная процедура поможет проверить предметные знания учителей.

Напомним, всего в столице работает 630 школ, в том числе 566 школ с дошкольными группами. Средняя зарплата учителя увеличилась с 39,2 до 74,8 тысяч рублей.