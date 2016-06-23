Великий Новгород, 23 июня, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Спортсмены Центра спортивной подготовки Новгородской области Анастасия Рудная и Валентин Новиков завоевали титулы чемпионов России на соревнованиях по спортивному ориентированию, которые сегодня, 23 июня, завершились в Выборге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента по физической культуре и спорту, по итогам национального чемпионата трое новгородских спортсменов вошли в сборную России на участие в мировом первенстве, которое состоится в августе в Швеции.

mil.ru Спортивное ориентирование

Анастасия Рудная выступит в спринте и на длинной дистанции, Валентин Новиков — на средней и длинной дистанциях, Андрей Храмов — в спринте и спринтерской эстафете.

Также все спортсмены примут участие в эстафете.