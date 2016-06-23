Фирнхайм, Германия, 23 июня, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Полиция на юге федеральной земли Гессен застрелила вооруженного мужчину, который взял в заложники посетителей кинотеатра города Фирнхайм. Об этом со ссылкой на представителя местной полиции передает Der Spiegel.

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Злоумышленник взял людей в заложники, «поэтому он был ликвидирован спецназом», заявил министр внутренних дел Гессена Петер Бойт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в одном из кинотеатров города Фирнхайм на западе Германии неизвестный мужчина открыл стрельбу.

В результате инцидента ранения получили от 20 до 50 человек. Мужчина, укутанный с целью маскировки и с патронташем через плечо, забаррикадировался в помещении кинотеатра. Посетители кинотеатра с криками выбегали из здания. Местная полиция была поднята по тревоге. Стражи порядка оцепили кинотеатр и в конце концов убили преступника.