Калуга, 23 июня, 2016, 18:53 — ИА Регнум.



mil.ru Тестирование на употребление наркотиков в армии

35 957 учащихся в возврате от 13 лет и старше принимало участие в социально-психологическом тестировании на немедицинское потребление наркотиков. Не прошли тестирование 4 935 человек. Из них 524 написали официальный отказ, сообщает 23 июня корреспондент ИА REGNUM, по материалам заседания калужской областной антинаркотической комиссии.

Из 30 265 протестированных учащихся общеобразовательных учреждений — 2 547 вошли в «группу риска». Это 8,4% от их общего количества. Из 5 692 воспитанников профессиональных образовательных организаций в «группу риска» попали 624 человека, или 11%.

Добровольным химико-токсилогическим обследованием на наркотики было охвачено почти 19,5 тысяч школьников и студентов. В ходе медицинских осмотров выявлено шесть потребителей наркотиков. Факт немедицинского употребления подтвержден у двух воспитанников профессиональных образовательных учреждений. В следующем учебном году тестирование будет продолжено.

По мнению заместителя губернатора Калужской области Юрия Кожевникова, с учетом процента отказавшихся от участия в добровольном тестировании можно сделать вывод, что количество юных потребителей наркотических средств в регионе превышает полученные цифры: «По большому счету, отказавшиеся от тестирования, — и есть «группа риска». Те родители, которые написали официальный отказ, видимо знают, что их ребенок потребляет наркотики и боятся, что его отчислят из учебного заведения. Вот с этими лицами надо работать в первую очередь, сделав процедуру тестирования на наркотики не добровольной, а обязательной. Но для этого надо менять федеральное законодательство», — заключил Кожевников.