Калуга, 23 июня, 2016, 18:51 — ИА Регнум.



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На предприятие, осуществляющее обеспечение школ и летних детских площадок пищевой продукцией от производителя из города Дубна Московской области поступило масло сладко-сливочное несоленое крестьянское, м.д.ж. 72,5%.

Как сообщили 23 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Калужской области, в ходе внеплановой выездной проверки были отобраны пробы поступившего из Дубны сливочного масла, с целью исследования на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и действующего ГОСТа 32 261−2013 (на фальсификацию и химические показатели).

Протокол испытаний, проведенных ФГБУ «Тульская МВЛ», свидетельствовал о фальсификации продукции растительными жирами.

Информация по данному факту направлена в Калужское УФАС и Управление Роспотребнадзора по Калужской области с приложением материалов проверки.