Калуга, 23 июня, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Государственный научный центр РФ Обнинское Научноно-производственое предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина Калужской области посетили представители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В рамках визита состоялось знакомство с производственными возможностями «Технологии», а также обсуждение «дорожной карты» по развитию сотрудничества, сообщил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» Калужской области Судостроители знакомятся с обнинской продукцией

По его слова, интерес у гостей вызвали компетенции ОНПП «Технология» в области разработки и серийного производства высокотехнологичных изделий специального остекления. Иллюминаторы, ходовые огни, остекление рубки — далеко не полный перечень продукции, которую обнинское научно-производственное предприятие может выпускать в интересах судостроителей. Например, стёкла со специальным покрытием для кораблей военно-морского флота с технологией «стэлс» способны снизить заметность на экранах радаров. Высокопрочное электрообогреваемое остекление — обеспечить надежную эксплуатацию судов в арктическом бассейне. Вот почему совместная работа над новыми проектами, подразумевающими широкое внедрение новых технологий и материалов, позволит повысить конкурентные преимущества отечественного судостроения и благоприятно скажется на экономической безопасности отрасли.

Также были отмечены достижения ОНПП «Технология» в области композитного производства. В ходе переговоров принято решение рассмотреть возможности сотрудничества в сфере производства высокотехнологичной продукции из композиционных материалов.

ОНПП «Технология», имеющее в своем активе опыт создания высокотехнологичных изделий конструкционной оптики для глубоководного аппарата «Мир» и атомного ледокола «Россия», ведёт планомерную работу по расширению присутствия на рынке судостроения. Начало совместной с Объединенной судостроительной корпорацией работы над «дорожной картой» является важным этапом по максимально эффективному использованию компетенций предприятия для этой отрасли

«Трансляция авиационных и космических технологий в кораблестроение является для нас одной из приоритетных задач. Потенциал «Технологии», её существующие возможности, а также колоссальный опыт создания уникальной продукции позволяют в полной мере удовлетворить потребности кораблестроителей в изделиях из полимеров, композитов и стекла. «Дорожная карта» будет создана с учётом всех этих факторов», — заявил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.