Афины , 23 июня, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Еврокомиссар по делам миграции Димитрис Аврамопулос считает британцев неотъемлемой частью Европы, передает ABC News.

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На финансовой конференции недалеко от Афин Аврамопулос назвал сегодняшний референдум в Великобритании «одним из самых важных моментов современной европейской истории».

«Граждане Соединенного Королевства, являющиеся неотъемлемой частью нашей европейской семьи, решают, хотят ли они остаться или выйти из нашего общего европейского дома», — заявил комиссар.

Миграционный кризис в Евросоюзе сыграл роль катализатора британской кампании за выход из ЕС (Brexit). Аврамопулос пытается оправдать Брюссель тем, что «Европа оказалась не готова в разгаре беспрецедентной миграции и кризиса беженцев». Он также отметил, что после закрытия балканского маршрута и соглашения с Турцией миграция в ЕС значительно снизилась.