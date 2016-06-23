Волгоград, 23 июня, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Глава администрации Волгограда ушел в отставку. Заявление о сложении полномочий Александр Чунаков написал сегодня, 23 июня.

Redboston Здание администрации Волгограда

На сайте администрации города появилось сообщение о том, что с 24 июня обязанности главы города будет исполнять Виталий Лихачев, ранее занимавший пост заместителя главы администрации Волгоградской области — руководителя аппарата губернатора.

Александр Чунаков, как напоминает ИА REGNUM, руководил Волгоградом с 2013 года. Местные СМИ гадают, что стало причиной отставки сити-менеджера. Претензий к мэру было много, и основные из них на днях высказал губернатор Андрей Бочаров, раскритиковавший работу городских властей по благоустройству. Бочаров оказался недоволен темпами работ и высказал беспокойство, что программа не будет выполнена.