Москва, 24 июня, 2016, 02:00 — ИА Регнум. Госдума нынешнего созыва завершает свою работу. Депутаты поводят итоги пятилетнего законотворчества, когда было принято множество важнейших новаций в экономической и бюджетной, социальной и пенсионной сфере, сообщает ИА REGNUM. Пять лет работы Госдумы (2011 — 2016) пришлись на время экономического кризиса, когда со второй половины 2013 года начал падать индекс промышленного производства и экономический рост постепенно сменился стагнацией. В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, к этому добавились санкции Запада, продовольственные контрсанкции, девальвация рубля, стремительное увеличение числа бедных. Щедрая антикризисная господдержка ведущих отраслей промышленности, решение задачи импортозамещения, поддержка банковского сектора привели к быстрому исчерпанию запасов Резервного фонда и необходимости жесткой экономии. Госдума сделала многое, чтобы граждане ощутили экономический кризис достаточно болезненно. Были приняты такие законы, в результате которых на плечи граждан ложатся значительные дополнительные расходы.

Эльза Хохловкина. Семейный обед. 1973

Что в корзине

В конце 2012 года Госдума приняла закон о потребительской корзине в целом по РФ. В отличие корзины, составленной 10 лет назад, непродовольственные товары и услуги выражаются в ней в процентах — как доля от ее стоимости. Инициатор закона, Минтруда, решило таким образом избежать обсуждений того, сколько носков или рубашек необходимы гражданину РФ на 5 лет. До сих пор нормативы на непродовольственные товары рассчитывались самим строгим образом, считалось, что минимальный уровень жизни должен быть обеспечен хотя бы на уровне базовых потребностей. Теперь перешли на либеральный принцип монетизации: в структуре потребкорзины выделяются деньги, а потратить их можно как угодно. Закон определяет нормативы потребкорзины: непродовольственные товары должны составлять 50% от потребкорзины, столько же — продовольственные. Потребительская корзина — не просто абстрактная величина: с ее помощью, в частности, происходит расчет социальных пенсий в РФ.

Рост акцизов, транспортный налог и платные дороги

Особую «благодарность» заслужили депутаты уходящей Думы от автомобилистов. География платных дорог за последние 5 лет только расширялась. Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении норму, согласно которой региональные власти будут иметь право установить платный въезд в центр города. Правда, запланированное рассмотрение законопроекта не состоялось — в начале июня 2016 его решено было перенести на осень, то есть после выборов в Госдуму VII созыва.

Госдума, несмотря на сопротивление депутатов оппозиционных фракций, проголосовала за повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 апреля: на бензин на 2 рубля за литр (до 10 тыс 130 рублей за тонну), на дизтопливо — на 1 рублей за литр (до 5 тыс 293 рублей за тонну). Правительство РФ обещало отменить транспортный налог еще с 2010 года — это было основным аргументом для повышения акцизов. За это время акцизы росли ежегодно, однако до сих пор подобной инициативы от правительства не поступало — напротив, отзывы на депутатские законопроекты, касающиеся отмены транспортного налога, были исключительно отрицательными. Единственное послабление вышло для владельце грузовиков разрешенной максимальной массой более 12 тонн — они до 2019 года освобождаются от транспортного налога, если их взносы в системе «Платон» превышает его сумму за соответствующий налоговый период. Эти льготы будут действовать до начала 2019 года.

Капремонт

Нынешний состав Госдумы одобрил введение еще одного не всегда оправданного сбора для граждан — платы за капремонт. Закон был принят в 2012 году и постепенно вводился в действие в регионах. В Москве плату за капремонт собирают с 1 июля 2015 года, она составляет 15 рублей за квадратный метр, в других регионах такая плата меньше. Перечень льгот по капремонту очень невелик: депутаты ранее освободили от уплаты взносов на капремонт на федеральном уровне только граждан старше 80 лет, проживающих одиноко или парой, и установили 50% оплаты для пенсионеров старше 70 лет и семей с детьми-инвалидами. Кроме того, у людей нет механизма для контроля средств, аккумулированных в фонде регионального оператора, кроме того, средства фонда капремонта не застрахованы. Оспаривание необходимости взимания платы за капремонт в Конституционном суде не дало положительных результатов: Конституционный суд (КС) России отклонил в марте 2016 года требование признать незаконными сборы на капитальный ремонт многоквартирных домов, с которым в КС обратились депутаты «Справедливой России» и КПРФ.

Пенсии в баллах, накопительные — в заморозку

Нижняя палата парламента одобрила в 2013 году очередную пенсионную реформу, которая ужесточила ряд требований к для получения пенсий — во первых, необходимый для минимальной трудовой пенсии стаж увеличился с 5 до 15 лет (без него человек сможет претендовать лишь на социальную пенсию, размер которой на сегодняшний день не превышает 3,6 тыс рублей). Во-вторых, была принята пенсионная формула, суть которой — формирование страховой пенсии не в рублях, а в баллах, притом что стоимость пенсионного балла будет определяться ежегодно законом о бюджете в зависимости от того, насколько благоприятная ситуация складывается в экономике. Накопительные пенсии подвергались заморозке 3 раза подряд — в 2014, 2015, и 2016 году, и Госдума все это время голосовала за инициированные правительством решения.

За недвижимость придется платить по рыночному

В ближайшие годы серьезно возрастет налоговая нагрузка на простых граждан — ведь Госдума по самый конец VI созыва наконец приняла закон о государственной кадастровой оценке. На основании кадастровой оценки, которой будут заниматься оценщики из государственных бюджетных учреждений, будет рассчитываться величина налога на недвижимость, который неизбежно будет введен во всех субъектах РФ. Кадастровая оценка будет проводиться по решению властей субъекта РФ не чаще одного раза в 3 года и не реже одного раза в 5 лет, не считая внеочередных оценок. Результаты кадастровой оценки будут утверждаться региональными властями.

Новый порядок расчета налога на недвижимость планировалось ввести еще в 2014 году, но этому мешало отсутствие закона о кадастровой оценке. Теперь же введению нового налога ничего не препятствует. Кадастровая оценка максимально приближена к рыночной стоимости объекта недвижимости и является значительно выше инвентаризационной.

Кризис и дети

Кризис серьезнейшим образом ударяет, как известно, по семьям с детьми. В этой сфере были приняты нормы, которые еще более усугубляли положение таких семей. В частности, в 2012 году была принята новая редакция закона об образовании, в котором были разделены образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу. Это дало правовые основания для введения платной «продленки» в школах — в 2014—2015 году почти повсеместно в России продленка стала платной, причем федеральный центр снял с себя обязанность по финансированию льготников — возможность введения льгот была отдана на откуп советам школ. В Москве, согласно официальным данным, разброс цен на «продленку» составляет от 1,5 до 4 тыс рублей в месяц.

Сброс льготников

Вместе с кризисным однолетним бюджетом на 2016 год Госдума приняла закон о предоставлении мер социальной поддержки на основе адресности и нуждаемости. Большая часть его положений должна вступить в силу 1 июля 2016 года. Регионы смогут ужесточить требования уровню доходов, которые дают право на льготы по малообеспеченности. Детские пособия, размер которых определяется в каждом субъекте отдельно, могут стать вместо ежемесячных ежеквартальными (не реже одного раза в квартал). При этом планировалось вообще отменить периодичность выплаты пособий, однако прийти к такому решению российским законодателям помешали международные обязательства. Право вводить или не вводить компенсацию родительской платы (20%, 50% или 70% в зависимости от количества детей в семье) за посещение детьми детских дошкольных учреждений предоставляется на усмотрение региона.

Закон также ужесточает требования к получению звания «ветеран труда» — увеличиваются требования к необходимому назначения этого звания трудовому стажу. Закон усложняет условия получения льгот «чернобыльцами», в частности, лишает возможности получения двойного пособия на ребенка до 3 лет. Точное число льготников, которые могут лишиться льгот на основании этого закона, в правительстве подсчитать затруднились.