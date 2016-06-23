Махачкала, 23 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. В Дагестане приговорили к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима жителя Хасавюртовского района Расула Гусейнова, который участвовал в боевых действиях на территории Сирии, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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Обвиняемый воевал на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Органами правопорядка Гусейнов был объявлен в международный розыск. В ноябре 2015 года его задержали в аэропорту столицы Белоруссии, после чего экстрадировали в Россию и предали в руки правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, еще один житель Дагестана Шарафутдин Вагидов был осужден на днях Северо-Кавказским окружным военным судом за попытку вступить в ряды террористической группировки «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России. Исповедуя идеи радикального ислама экстремистского толка и желая вступить в ряды террористической организации, мужчина принял решение выехать в Сирию. Его задержали в декабре 2015 года в Турции по пути к цели. Учитывая признание Вагидова в своих преступных намерениях и полное раскаяние в содеянном, суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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