Ульяновск, 23 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Церемония открытия состоится 25 июня в День молодёжи, на Доску почета занесут десять ульяновцев от 14 до 30 лет, все они получат денежное поощрение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

nastroisam.ru Молодёжь

По информации специалистов регионального Минобрнауки, аллея появится у областного Дворца творчества детей и молодёжи. Всего в этом году на конкурсный отбор для внесения в книгу Почёта было получено более 30 заявок. По итогам экспертный совет определил десять человек, достигших достойных результатов в области образования, науки, техники, культуры, искусства, охраны окружающей среды, общественной деятельности и иных сферах. Местом хранения этой книги является музей Ленинского мемориала.

«Впервые в этом году мы визуализируем Золотую книгу Почёта молодёжи в таком формате, — пояснила первый заместитель председателя облправительства — министр образования и науки Екатерина Уба. — Все эти ребята — представители различных отраслей, внесших значительный вклад в развитие молодёжной политики. В этом году, кроме учебных заведений, в конкурсный отбор на занесение в Золотую книгу Почёта активно включились различные ведомства и предприятия области, учреждения здравоохранения. На сегодняшний день это первая подобная молодёжная аллея на территории нашего края. Мы надеемся, что открытие такой Доски почёта в дальнейшем станет одним из стимулов для саморазвития юных ульяновцев, продвижения ими своих проектов на территории региона».