В Ульяновске откроют Доску почёта молодёжи
Ульяновск, 23 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Церемония открытия состоится 25 июня в День молодёжи, на Доску почета занесут десять ульяновцев от 14 до 30 лет, все они получат денежное поощрение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По информации специалистов регионального Минобрнауки, аллея появится у областного Дворца творчества детей и молодёжи. Всего в этом году на конкурсный отбор для внесения в книгу Почёта было получено более 30 заявок. По итогам экспертный совет определил десять человек, достигших достойных результатов в области образования, науки, техники, культуры, искусства, охраны окружающей среды, общественной деятельности и иных сферах. Местом хранения этой книги является музей Ленинского мемориала.
«Впервые в этом году мы визуализируем Золотую книгу Почёта молодёжи в таком формате, — пояснила первый заместитель председателя облправительства — министр образования и науки Екатерина Уба. — Все эти ребята — представители различных отраслей, внесших значительный вклад в развитие молодёжной политики. В этом году, кроме учебных заведений, в конкурсный отбор на занесение в Золотую книгу Почёта активно включились различные ведомства и предприятия области, учреждения здравоохранения. На сегодняшний день это первая подобная молодёжная аллея на территории нашего края. Мы надеемся, что открытие такой Доски почёта в дальнейшем станет одним из стимулов для саморазвития юных ульяновцев, продвижения ими своих проектов на территории региона».