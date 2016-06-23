Ташкент, 23 июня, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Ташкенте сегодня, 23 июня, в рамках участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба таджикского президента.

president.tj Встреча Си Цзиньпина с Эмомали Рахмоном. 2014

Отмечается, что стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере экономики и энергетики, а также вопрос привлечения китайских инвестиций в Таджикистан, работу совместных предприятий и способы увеличения экспорта таджикской сельхозпродукции в Китай.

Лидеры двух стран обсудили вопросы финансирования строительства и реконструкции автодороги Душанбе-Куляб-Хорог-Кульма-Кашгар и строительства новой линии поставки электроэнергии.

В ходе встречи стороны выразили уверенность, что к 2020 году объем товарооборота между странами может вырасти до $3 млрд.

Отметим, что по итогам 2015 года Китай по объему товарооборота занял второе место среди партнеров Таджикистана ($793 млн), уступив лишь России ($1,1 млрд). Однако уже в первый месяц 2016 года Китай по этому показателю обошел Россию, объем таджикско-китайского товарооборота составил $96 млн, а таджикско-российского — чуть более $72 млн.