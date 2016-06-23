Фирнхайм, Германия, 23 июня, 2016, 18:14 — ИА Регнум. В одном из кинотеатров города Фирнхайм на западе Германии неизвестный мужчина открыл стрельбу. Об этом сегодня, 23 июня, пишет газета Bild.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Стрелок

Сообщается, что в результате инцидента ранения получили от 20 до 50 человек. По данным издания, мужчина, укутанный с целью маскировки, с патронташем через плечо, забаррикадировался в помещении кинотеатра. Посетители кинотеатра с криками выбегали из здания.

Местная полиция была поднята по тревоге. Стражи порядка оцепили кинотеатр. Позже стало известно, что нападавший был задержан.

Подробности уточняются.